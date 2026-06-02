أريانة: المجلس المحلي يعاين تدهور وضعية منتزه النحلي ويطالب بصيانته وتعزيز استغلاله الثقافي والترفيهي

أفادت رئيسة المجلس المحلي بأريانة المدينة، هندة الوسلاتي، اليوم الثلاثاء، بأنّ أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانيّة أدّوها أمس الاثنين إلى منتزه النحلي بأريانة "حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء، من خلال تدهور ملاعبه الرياضية، وتهرؤ ألعاب الأطفال، وتردّي حالة المقهى التي وصفتها بالكارثية، بالإضافة إلى غياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء".وأكّدت الوسلاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس الذين اعتبروا أنّها لا تليق بمكانته ولا بحاجيات متساكني الجهة، وذلك رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة و والي أريانة"، على حدّ قولها.من جهة أخرى، تداول أعضاء المجلس المحلي، خلال الزيارة، مقترح إحداث مسرح هواء طلق داخل المنتزه الحضري بالنحلي، "باعتباره مشروعا ثقافيا وشبابيا قادرا على إعادة الحياة إلى الفضاء وتنشيط الحركة الثقافية والترفيهية بالمنطقة"، واتّفقوا على عرض المقترح على الوكالة الوطنية لحماية المحيط المشرفة على المنتزه، والمطالبة بعقد جلسة تضم مختلف المتدخلين قصد دراسة المشروع والعمل على تجسيمه على أرض الواقع.وأشارت إلى أنّ المجلس يدعم مقترح الشراكة بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط و بلدية أريانة في إدارة المنتزه، مشدّدة على أن الارتقاء بوضعية منتزه النحلي، الذي يعدّ أكبر متنفس طبيعي و ترفيهي لولاية أريانة، تندرج في اطار حق المواطن في فضاءات رياضية وبيئية وثقافية لائقة تستجيب لتطلّعات الجهة وتدعم جودة الحياة.