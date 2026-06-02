وزير الشؤون الخارجية ينقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الكوري ويؤكد حرص تونس على تطوير التعاون مع كوريا

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 15:39
      
استقبل رئيس جمهورية كوريا "لي جاي ميونغ"، اليوم الثلاثاء بقصر الرئاسة بسيول، وزراء خارجية الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وذلك بمناسبة اختتام أشغاله.

ومثّل هذا اللقاء مناسبةً نقل خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، تحيات الرئيس قيس سعيّد، إلى نظيره الكوري، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية في بلاغ.


وفي كلمة ألقاها بقصر الرئاسة، نوّه النفطي بمستوى التعاون القائم بين تونس وكوريا، مؤكداً حرص تونس على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، ومنها تكنولوجيات الاتصال والرقمنة والصحة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.


وأكّد وزير الشؤون الخارجية استعداد الجانب التونسي للمُضيّ قُدُماً في إرساء برامج تعاون وشراكة تونسية - كورية موجّهة نحو دول القارة الإفريقية، بالنظر إلى الخبرات التي اكتسبها الجانبان في مجالات الحوكمة الإلكترونية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وذلك على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

من جهته، حمّل الرئيس الكوري "لي جاي ميونغ" الوزراء الأفارقة نقل عبارات التقدير إلى قادة دولهم، مؤكداً حرص بلاده على مزيد تنمية الشراكة الكورية الإفريقية وإثرائها.
