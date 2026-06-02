الصحبي بكار: صحفي ارسل فيديو مسيئ من مسؤول للافريقي لتشامبرز لمنع دعم الفريق

قال الإعلامي الرياضي الصحبي بكار في مداخلة عبر امواج راديو ماد أن هنالك صحفيا يدعي حبه للنادي الأفريقي قام بإرسال تسجيل لمسؤول من الفريق وهو ينتقد المستشهر الأميركي فيرجي تشامبرز .وأضاف بكار " هذا الصحفي أراد منع المستشهر الأميركي من دعم النادي".وشدد على أن فيرجي تراجع عن العودة لتونس ودعم الأفريقي.