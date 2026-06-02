Babnet

وزير الإقتصاد يجتمع بوفد من شركة FORVIA الرائدة عالميا في صناعة مكونات السيارات

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 17:32
      
كانت انشطة شركة "FORVIA TUNISIE" المنتصبة بتونس بفرعين يعمل الأول في مجال صناعة اغطية مقاعد السيارات الذي يوفر حوالى 800 موطن شغل والثاني في مجال نظم المعلومات والرقمنة والابتكار في اختصاصات ذات علاقة بصناعة السيارات يشغل قرابة 250 مهندسا وتقنيا ، محور جلسة جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعدد من مسؤلي الشركة من فرنسا و من تونس يتقدمهم Olivier LEFEBVRE مدير عام العمليات بالشركة الأم بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار ومدير عام مناخ الأعمال بالوزارة.

ونوه الوزير بالمناسبة بما حققته الشركة بفرعيها من نجاحات منذ انتصابها بتونس ، مستعرضا أبرز ميزات تونس التفاضلية للاستثمار وخاصة منها توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والإستقرار السياسي والاجتماعي والموقع الجغرافي الملائم بالإضافة الى الخبرة الواسعة المكتسبة في مجال صناعة مكونات السيارات.


وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا السياق على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم و الإحاطة اللازمتين بما يساعد الشركة بفرعيها على تنفيذ برامجها في أفضل الظروف .
من جانبه قدم Olivier Lefebvre لمحة حول نشاط مجموعة FORVIA الرائدة عالميا في صناعة مكونات السيارات وبرامجها وأهدافها الإستراتيجية في سياق مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع خاصة على مستوى التجديد التكنولوجي وتوفير الحلول المبتكرة.

وأعرب Lefebvre عن ارتياحه لما حققه فرعى الشركة بتونس من نتائج إيجابية ما يشجع على النظر في مزيد تعزيز انشطتها.
