أبرز الأحداث الوطنية خلال شهر ماي 2026

Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 17:35
      
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر ماي 2026

01 ماي

* توقيع بروتوكول تعاون بين "كونكت" والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين.
* البنك المركزي التونسي يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية 2025.


02 ماي

* صدور التقرير السنوي للحريات الصحفية مع تسجيل تراجع الاعتداءات ضد الصحفيين بنسبة 40 بالمائة.
* الهيئة الوطنية للمحامين تعلن إقرار إضراب عام.

03 ماي

* تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات بسيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي.

04 ماي

* إحياء الذكرى السبعين لإحداث وزارة الشؤون الخارجية.
* مجلس الصحافة يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

05 ماي

* رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة للصفقات العمومية.
* هيئة الوقاية من التعذيب تقدم تقريرها حول ذوي الإعاقة بالسجون.
* إعلان تعليق نشاط منظمة "محامون بلا حدود" بتونس.

06 ماي

* أحكام بالسجن في قضية "جوازات السفر والجنسيات المفتعلة".
* انتخاب زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.

07 ماي

* انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين.
* وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون بصفة قانونية في تونس.
* إقرار الحكم بسجن سيف الدين مخلوف أربع سنوات.

08 ماي

* تونس تؤكد أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.

09 ماي

* انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.

10 إلى 12 ماي

* مشاركة رئيسة الحكومة في القمة الإفريقية الفرنسية بكينيا.
* لقاءات دولية حول التعاون الاقتصادي والصحي والاستثماري.

13 ماي

* أحكام في ملف "خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين".

14 ماي

* رئيس الجمهورية: تونس لن تكون لقمة سائغة لأي جهة.
* المحامون يقررون سلسلة تحركات احتجاجية.

15 ماي

* تونس تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في الذكرى الـ78 للنكبة.

16 ماي

* الاحتفال بمرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا.

17 ماي

* مباحثات تونسية ألمانية حول برامج الهجرة.

18 ماي

* توثيق 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر أفريل.
* أكثر من 22 ألف مهاجر انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية.
* وفاة حاج تونسي بالبقاع المقدسة.

19 ماي

* الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد مواصلة تحركاتها الاحتجاجية.

20 ماي

* زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية إلى عدد من مناطق ولاية نابل.

21 ماي

* الإفراج عن 8 تونسيين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة".
* الحكم بسجن شوقي الطبيب عشرة أعوام.

22 ماي

* تأييد الحكم ضد الطيب راشد مع التخفيف في العقوبة.
* إعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع "إكستازي".

25 ماي

* مشاركة تونس في اجتماع لجنة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.

26 ماي

* عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا.
* الإفراج عن النائب أحمد السعيداني في إطار عفو خاص.

28 ماي

* تونس تدعو إلى شراكة إفريقية أوسع خلال اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية.

29 ماي

* توقيع اتفاقية توأمة بين القيروان ومدينة شاوشينغ الصينية.

30 ماي

* تونس تتحصل على جائزة "لبّيتم" البرونزية لخدمات الحجيج.

31 ماي

* زيارة لرئيس الجمهورية إلى ولاية أريانة.
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
