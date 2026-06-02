أبرز الأحداث الوطنية خلال شهر ماي 2026
في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر ماي 2026
01 ماي* توقيع بروتوكول تعاون بين "كونكت" والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين.
* البنك المركزي التونسي يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية 2025.
02 ماي* صدور التقرير السنوي للحريات الصحفية مع تسجيل تراجع الاعتداءات ضد الصحفيين بنسبة 40 بالمائة.
* الهيئة الوطنية للمحامين تعلن إقرار إضراب عام.
03 ماي* تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات بسيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي.
04 ماي* إحياء الذكرى السبعين لإحداث وزارة الشؤون الخارجية.
* مجلس الصحافة يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
05 ماي* رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة للصفقات العمومية.
* هيئة الوقاية من التعذيب تقدم تقريرها حول ذوي الإعاقة بالسجون.
* إعلان تعليق نشاط منظمة "محامون بلا حدود" بتونس.
06 ماي* أحكام بالسجن في قضية "جوازات السفر والجنسيات المفتعلة".
* انتخاب زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
07 ماي* انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين.
* وزارة الداخلية: 33524 أجنبيا يقيمون بصفة قانونية في تونس.
* إقرار الحكم بسجن سيف الدين مخلوف أربع سنوات.
08 ماي* تونس تؤكد أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.
09 ماي* انتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط.
10 إلى 12 ماي* مشاركة رئيسة الحكومة في القمة الإفريقية الفرنسية بكينيا.
* لقاءات دولية حول التعاون الاقتصادي والصحي والاستثماري.
13 ماي* أحكام في ملف "خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين".
14 ماي* رئيس الجمهورية: تونس لن تكون لقمة سائغة لأي جهة.
* المحامون يقررون سلسلة تحركات احتجاجية.
15 ماي* تونس تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في الذكرى الـ78 للنكبة.
16 ماي* الاحتفال بمرور 70 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا.
17 ماي* مباحثات تونسية ألمانية حول برامج الهجرة.
18 ماي* توثيق 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر أفريل.
* أكثر من 22 ألف مهاجر انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية.
* وفاة حاج تونسي بالبقاع المقدسة.
19 ماي* الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد مواصلة تحركاتها الاحتجاجية.
20 ماي* زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية إلى عدد من مناطق ولاية نابل.
21 ماي* الإفراج عن 8 تونسيين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة".
* الحكم بسجن شوقي الطبيب عشرة أعوام.
22 ماي* تأييد الحكم ضد الطيب راشد مع التخفيف في العقوبة.
* إعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع "إكستازي".
25 ماي* مشاركة تونس في اجتماع لجنة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.
26 ماي* عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا.
* الإفراج عن النائب أحمد السعيداني في إطار عفو خاص.
28 ماي* تونس تدعو إلى شراكة إفريقية أوسع خلال اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية.
29 ماي* توقيع اتفاقية توأمة بين القيروان ومدينة شاوشينغ الصينية.
30 ماي* تونس تتحصل على جائزة "لبّيتم" البرونزية لخدمات الحجيج.
31 ماي* زيارة لرئيس الجمهورية إلى ولاية أريانة.
