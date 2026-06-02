Babnet

أخصائي في علم النفس العصبي: الاستعداد الذهني لليلة الامتحان عنصر حاسم في تحسين الأداء

شدّد الأخصائي في علم النفس العصبي، أيمن الطرابلسي، على أن ليلة الامتحان تمثل مرحلة أساسية لتهيئة الدماغ والجسم عبر توفير ظروف الهدوء والاسترخاء، بما يضمن أداء ذهنيا أفضل خلال الاختبارات.

وأوضح الطرابلسي، خلال حوار أجراه في الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خُصص لتقديم نصائح نفسية وذهنية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية، أن ما يمكن تسميته بـ"بروتوكول ليلة الامتحان" يقوم على مجموعة من الخطوات المتكاملة، تبدأ بالعناية بالتغذية وتنتهي بتهيئة ظروف النوم العميق.


ودعا إلى الحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة خلال الفترة المسائية، مع التركيز على العناصر الداعمة لوظائف الدماغ، على غرار أحماض "الأوميغا 3" الموجودة في الأسماك، وخاصة السردين، إضافة إلى المكسرات والبذور، لما لها من دور في تعزيز التواصل العصبي وتحسين التركيز.


كما نصح بأن تكون وجبة العشاء خفيفة، وأن يتم تناولها قبل موعد النوم بحوالي ساعتين، لتفادي أي ضغط على الجهاز الهضمي قد يؤثر في جودة النوم.

وأوصى بتهيئة الجسم فسيولوجيا للنوم من خلال الاستحمام بالماء الدافئ، باعتبار أن ذلك يساعد على تخفيف التوتر العضلي وإرسال إشارات إلى الدماغ ببدء مرحلة الاسترخاء.

وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمنبهات الرقمية، ولا سيما الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعتين السابقتين للنوم. وأوضح أن هذه التوصية تستند إلى معطيات علمية تتعلق بتأثير الضوء الأزرق على إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم، فضلا عن دور المحتوى الرقمي السريع في إبقاء الدماغ في حالة يقظة ذهنية مرتفعة.

كما دعا إلى ممارسة أنشطة هادئة قبل النوم، مثل القراءة الخفيفة أو تمارين التنفس أو الاستماع إلى محتوى مريح، بما يسهل الانتقال التدريجي من حالة النشاط إلى حالة الاسترخاء العصبي.

وفي ما يتعلق بالجانب النفسي لليلة الامتحان، أكد الأخصائي أن الدماغ يحتاج خلال الساعتين السابقتين للنوم إلى الهدوء لإتمام عملية تثبيت المعلومات التي راجعها التلميذ خلال اليوم.

وأضاف أن النوم العميق يؤدي دورا محوريا في إعادة تنظيم المعطيات داخل الذاكرة ونقلها إلى التخزين طويل المدى، وهو ما يبرز أهمية جودة النوم، وليس عدد ساعاته فقط.

وحذّر من أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة يُبقي الدماغ في حالة تحفيز مستمر نتيجة التدفق السريع للمثيرات البصرية والانفعالية، مما يؤدي إلى تأخير النوم وإضعاف جودته. وينعكس ذلك صباحا على مستوى الانتباه وسرعة المعالجة الذهنية والذاكرة العاملة، وهي عناصر حاسمة في الأداء أثناء الامتحانات.
13:25 - أخصائي في علم النفس العصبي: الاستعداد الذهني لليلة الامتحان عنصر حاسم في تحسين الأداء
