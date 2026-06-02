ولاية الكاف: جلسة عمل للنظر في تسوية ديون الفلاحين لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاع الفلاحي

تم خلال جلسة انعقدت الاثنين بمقر ولاية الكاف بين والي الجهة وليد كعبية، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي،أحمد بن مولاهم ،النظر في تسوية ديون الفلاحين لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاع الفلاحي،وتمويل المواسم الفلاحية من خلال توفير قروض موسمية قصيرة ومتوسطة المدى لمجابهة مصاريف الإنتاجوتم التداول أيضا،حول قروض الاستثمار الفلاحي،وخطوط تمويل مشاريع معاصر زيت الزيتون ووحدات التعليب والصناعات الغذائية بالجهة، وتربية الماشية ،إلى جانب اقتناء المعدات والآلات الفلاحية وحفر الآبار، وتركيز معدات الري، وتمويل مشاريع إحداث أو توسعة مراكز تجميع الحبوب بالجهةكما تناولت الجلسة تغطية مختلف معتمديات الجهة بفروع للبنك الوطني الفلاحي حسب الأولوية، بهدف تقريب الخدمات المصرفية وتجنّب الاكتضاظ ،وخاصة خلال موسم الصيف،والإحاطة بصغار الفلاحين بما يساهم في دعمهم عبر عديد الآلياتوتأتي هذه الجلسة وفق ما نشرته مصالح الولاية على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، في نطاق السّعي المتواصل لتوفير الإمكانيّات اللاّزمة لإنجاح الموسم الفلاحي ،بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي ،وفي إطار مواصلة الاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد،وتأمين الصّابة في أفضل الظروفولفت والي الكاف إلى الدورالمحوري للبنك الوطني الفلاحي باعتباره من أبرز الداعمين الماليين للموسم الفلاحي وصغار الفلاحين ،وذلك من خلال توفير التمويلات والخدمات المصرفيّة، ودعم الفاعلين في القطاع الفلاحي عبر دراسة المشاريع وتقديم حلول تتناسب مع خصوصية القطاع الفلاحي بالجهةومن جهته، أشار المدير العام للبنك الوطني الفلاحي للدور الفعّال للبنك الوطني الفلاحي في تمويل قطاع الزراعات الكبرى و الأشجار المثمرة ،وإسناد قروض الاستثمار الفلاحي وتربية الماشية لتعزيز منظومة الإنتاج ودعم الامن الغذائي