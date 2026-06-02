عامر بحبة: الحرارة ترتفع بداية من اليوم ... وقد تتجاوز 40 درجة في الجنوب

أمطار غزيرة وجريان للأودية



استقرار نسبي في الأيام القادمة



أربعينية مرتقبة في الجنوب



دعوة إلى اليقظة في المناطق الفلاحية



أكد الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة أن التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة ستفسح المجال تدريجيا لأجواء أكثر استقرارا، مقابل ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، خاصة بالمناطق الجنوبية من البلاد.وأوضح بحبة، خلال تدخله في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن الأمطار الرعدية المسجلة خلال الأيام الماضية تندرج ضمن ما يعرف بأمطار الحمل الحراري والتضاريس، والتي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وتكون عادة مصحوبة أحيانا بجريان الأودية وتساقط البَرَد.وأشار إلى أن كميات الأمطار تركزت أساسا خلال الـ48 ساعة الماضية بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، إضافة إلى بعض المناطق من مدنين وتطاوين وتوزر، حيث تجاوزت الكميات المسجلة في بعض المناطق 30 مليمترا في فترات وجيزة.وأضاف أن هذه الأمطار تسببت في جريان عدد من الأودية، كما شهدت بعض المناطق المحدودة تساقطا للبَرَد، خاصة في أجزاء من ولايتي المهدية والمنستير، مؤكدا أن الوضع كان أقل حدة مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.وبخصوص تطور الحالة الجوية، أوضح بحبة أن السحب الرعدية بدأت تتلاشى تدريجيا مع تراجع تأثير التسخين النهاري، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استقرارا نسبيا مع غياب تقلبات جوية هامة، باستثناء بعض الأمطار الضعيفة والمحلية المحتملة على المرتفعات الغربية.ورجح في المقابل عودة النشاط الرعدي خلال الأسبوع الثاني من شهر جوان، خاصة بالمناطق الغربية، مع إمكانية تسجيل أمطار محلية جديدة.وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، كشف الخبير في المناخ عن بداية موجة ارتفاع تدريجية انطلاقا من اليوم الثلاثاء، لتبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس بعدد من ولايات الجنوب.وأوضح أن درجات الحرارة قد تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية في ولايات توزر وقبلي وتطاوين وبعض المناطق الداخلية من مدنين وقابس، في حين ستبقى الأجواء أقل حرارة نسبيا بولايات الوسط، مع درجات ثلاثينية تفوق المعدلات الموسمية بقليل.أما بالشمال والسواحل الشرقية، فمن المنتظر أن تبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات العادية لفصل الصيف، مع ارتفاع طفيف لا يتجاوز بضع درجات.وتطرق بحبة إلى بعض الأضرار التي تم تسجيلها بالمناطق الفلاحية نتيجة الأمطار الغزيرة وجريان المياه، موضحا أن الخسائر المسجلة تعود أساسا إلى قوة السيول في بعض المناطق وليس إلى تساقط البَرَد.كما أكد أن حجم حبات البَرَد التي تم تسجيلها هذه السنة يبقى محدودا مقارنة بالسنة الماضية، التي شهدت خسائر فلاحية كبيرة بعدد من الولايات نتيجة تساقط كميات كبيرة من البَرَد ذي الأحجام الكبيرة.وختم بالتأكيد على أن الأمطار الأخيرة تبقى عموما أمطار خير ساهمت في إنعاش الموارد المائية وجريان الأودية، مع ضرورة متابعة تطورات الطقس خاصة بالمناطق الفلاحية خلال الفترة المقبلة.