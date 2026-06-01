قلب العاصمة: 17 مداهمة أمنية متزامنة تسفر عن هذه النتائج

نجح اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة واثر 17 مداهمة أمنية أول أمس في إلقاء القبض على 15 عنصراً إجرامياً من المصنفين "خطيرين جداً.واستهدفت الجملة الأمنية النقاط السوداء بكل من جهة الصباغين تربة الباي،نهج الجزيرة، باب الخضراءوكشفت الابحاث ان المتهمين صادرة في حقهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة. وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين السلب والبراكاجات باستخدام الأسلحة البيضاء السرقة الموصوفة وتكوين وفاق إجرامي بهدف الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والترويع للمواطنين.كما أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة للمداهمات عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة شديدة الخطورة، شملت أقراصاً مخدرة ،وكميات من مخدر "الهيروين" وكميات من مخدر "الكوكايين".و بمراجعة النيابة العمومية وإطلاعها على فحوى العمليات ونتائجها، أذنت فوراً بالاحتفاظ بجميع الموقوفين، ومباشرة الأبحاث عبر تحرير محاضر عدلية في الغرض، تمهيداً لإحالتهم على أنظار العدالة.