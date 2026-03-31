إقرار الحكم بسجن سيف الدين مخلوف 5 أشهر في قضية المطار

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل والمحامي سيف الدين مخلوف مدة خمسة أشهر وذلك بخصوص القضية المتعلقة بحادثة مطار تونس قرطاج الدولي.

وتعود وقائع القضية الى تاريخ 15 مارس من سنة 2021 اثر خلاف بين نواب من ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل وأعوان امن بمطار تونس قرطاج الدولي على اثر منع امراة من السفر باعتبارها مشمولة بقرار اداري بمنع السفر S 17.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية اصدرت أحكامها الابتدائية في شهر ماي من سنة 2022 و التي تراوحت بين ثلاثة و ستّة أشهر في حق نواب من ائتلاف الكرامة حيث حوكم سيف مخلوف بالسجن مدة خمسة أشهر.
ومثل مخلوف الاسبوع الماضي أمام هيئة الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية والتي قررت حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري حيث قضت باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن مخلوف مدة خمسة أشهر.
