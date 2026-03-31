حجز كيلوغرام كوكايين واموال ومصوغ وسلاح ناري بحوزة مروج خطير للمخدرات بحلق الوادي

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 19:52
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق مروج مخدرات مصنف خطير جدا تم ايقافه بجهة حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة وحجز كيلوغرام من الكوكايين ومصوغ ومبلغ مالي بالاضافة الى سلاح ناري بحوزته.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها الاشتباه في اندماج شاب من سكان حلق الوادي في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم اخضاعه للمراقبة اللازمة وتكثيف التحريات حول تنقلاته وتحركاته، الى أن وردت معلومة محيّنة مفادها توصّله بشحنة مخدرات بغاية الاعداد لترويجها، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مداهمة منزل العنصر الخطير والقاء القبض عليه وحجز أكثر من كيلوغرام من الكوكايين ومبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج وكمية هامة من المصوغ، بالإضافة إلى سلاح ناري.


وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالمروج الخطير أحيل اليوم الثلاثاء على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي تولى استنطاقه قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل ترويج المخدرات وغسيل الأموال
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
16°-9
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
