تأجيل محاكمة الخبير الأممي المنصف قرطاس إلى جلسة قادمة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الخبير الأممي المنصف قرطاس ومتهمين آخرين إلى جلسة 26 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سنة 2019 الإفراج عن قرطاس، مع إبقائه بحالة سراح على ذمة القضية.وتعود أطوار الملف إلى 26 مارس 2019، عندما أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف شخصين يحملان الجنسية التونسية، وذلك على خلفية الاشتباه في، إثر متابعة ميدانية وفنية انطلقت منذ سنة 2018، وبالتنسيق مع النيابة العمومية.