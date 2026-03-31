محاكمة متهم بالسفر إلى بؤر التوتر وحجز القضية للتصريح بالحكم
مثل اليوم، أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، متهم في العقد الثالث من العمر، وذلك عبر تقنية المحاكمة عن بعد.
ويواجه المتهم تهمة السفر إلى بؤر التوتر، وتحديدًا إلى سوريا.
وبعد استنطاق المتهم وسماع مرافعة هيئة الدفاع، قررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة، للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
