Babnet   Latest update 13:47 Tunis

محاكمة متهم بالسفر إلى بؤر التوتر وحجز القضية للتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 13:47
      
مثل اليوم، أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، متهم في العقد الثالث من العمر، وذلك عبر تقنية المحاكمة عن بعد.

ويواجه المتهم تهمة السفر إلى بؤر التوتر، وتحديدًا إلى سوريا.


وبعد استنطاق المتهم وسماع مرافعة هيئة الدفاع، قررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة، للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326532

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
11°-9
15°-10
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>