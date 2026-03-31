إمضاء 7 اتفاقيات لتمويل المشاريع ودعم التشغيل

تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستثمار





تمّ، يوم الإثنين، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، إمضاءتتعلّق بتمويل إحداث المشاريع ودعم التشغيل، وذلك بإشراف وزير التشغيل رياض شوّد ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، وبحضور مسؤولي المؤسسات البنكية المعنية.وأوضح شوّد أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة، عبر:* ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال* الحدّ من البطالة* تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة* دعم الفئات الخصوصية، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة* تشجيع الاستثمار في الجهات الأقل تنميةكما دعا إلى دعم مسابقة “المتكوّن المُبادر” لانتقاء أفضل المشاريع.وشملت الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن:* قروض استثمار تصل إلى(سداد حتى 7 سنوات مع سنة إمهال)* قروض استغلال تصل إلى(سداد حتى 5 سنوات مع سنة إمهال)* تمويلات دون فائدة للفئات محدودة الدخل تصل إلى* قروض دون فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة مع آجال سداد تصل إلى 8 سنوات* دعم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغرى دون اشتراط ضماناتوتندرج هذه البرامج ضمن خطوط تمويل ممولة من الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة عشرات الملايين من الدنانير.كما تم إمضاء ملاحق اتفاقيات مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشمل:* قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات* قروض مساهمة دون فائدة لدعم المؤسسات الناشئة* تمويل حاجيات التصرف والاستغلالوأكدت وزيرة المالية أهمية هذه الخطوط التمويلية في:* تحفيز النمو الاقتصادي* دعم الاستثمار* تحقيق التوازن الجهوي* تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدّد المتدخلون على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لكسب رهان التشغيل، عبر دعم المبادرة الخاصة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مختلف الجهات.