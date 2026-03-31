إمضاء 7 اتفاقيات لتمويل المشاريع ودعم التشغيل

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 08:00
      
تمّ، يوم الإثنين، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، إمضاء 7 اتفاقيات شراكة تتعلّق بتمويل إحداث المشاريع ودعم التشغيل، وذلك بإشراف وزير التشغيل رياض شوّد ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، وبحضور مسؤولي المؤسسات البنكية المعنية.

تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستثمار

وأوضح شوّد أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة، عبر:

* ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

* الحدّ من البطالة
* تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة
* دعم الفئات الخصوصية، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة
* تشجيع الاستثمار في الجهات الأقل تنمية

كما دعا إلى دعم مسابقة “المتكوّن المُبادر” لانتقاء أفضل المشاريع.

خطوط تمويل بشروط تفاضلية

وشملت الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن:

* قروض استثمار تصل إلى 40 ألف دينار (سداد حتى 7 سنوات مع سنة إمهال)
* قروض استغلال تصل إلى 10 آلاف دينار (سداد حتى 5 سنوات مع سنة إمهال)
* تمويلات دون فائدة للفئات محدودة الدخل تصل إلى 10 آلاف دينار
* قروض دون فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة مع آجال سداد تصل إلى 8 سنوات
* دعم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغرى دون اشتراط ضمانات

وتندرج هذه البرامج ضمن خطوط تمويل ممولة من الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة عشرات الملايين من الدنانير.

تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

كما تم إمضاء ملاحق اتفاقيات مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشمل:

* قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات
* قروض مساهمة دون فائدة لدعم المؤسسات الناشئة
* تمويل حاجيات التصرف والاستغلال

دفع التنمية والتوازن الجهوي

وأكدت وزيرة المالية أهمية هذه الخطوط التمويلية في:

* تحفيز النمو الاقتصادي
* دعم الاستثمار
* تحقيق التوازن الجهوي
* تعزيز العدالة الاجتماعية

