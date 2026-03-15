الترجي الرياضي يحذّر من تذاكر مزيفة ويؤكد عدم تحمّله أي مسؤولية

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 15:49
      
أصدر الترجي الرياضي التونسي بلاغًا أكّد فيه أنّ قوات الأمن تفطّنت إلى تداول تذاكر مزيفة خارج القنوات الرسمية لبيع التذاكر، وهو ما أسفر عن إيقاف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ترويجها.

وشدّد النادي على أنّه لا يتحمّل أي مسؤولية مادية أو معنوية بخصوص بيع أو اقتناء أو استعمال هذه التذاكر، مذكّرًا بأنّ ترويج أو استخدام التذاكر المزوّرة يعرّض أصحابه إلى التتبعات الجزائية المنصوص عليها قانونًا في جرائم التدليس والتزوير.

ادارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني تطيح بأشخاص يروجون تذاكر مقابلة الترجي في السوق السوداء...

وفي سياق متصل، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بعدة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في بيع تذاكر مباراة الترجي الرياضي والأهلي المصري في السوق السوداء.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث شملت عددًا من المشتبه بهم من أجل شبهات تتعلق بالمضاربة والاحتكار، بعد قيامهم بترويج تذاكر المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مرتفعة، مستغلين الإقبال الكبير على اقتنائها.
