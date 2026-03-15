التعاون التونسي التايلاندي: فتح باب إلى الترشح لنيل جائزة في مجال التمريض والقبالة

أفادت وزارة الصحة، أن مؤسسة جائزة سيرينا غاريندرا بالمملكة التايلاندية، عن فتح باب الترشّح لنيل جائزة الأميرة سيرنا غاريندرا الدولية لسنة 2026 في التمريض والقبالة، في أجل أقصاه 30 أفريل 2026.ويشترط في المترشّح، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحّة على موقعها على شبكة الانترنات، أن يكون متحصّلا على صفة ممرض(ة) مسجّل أو قابلة مسجّلة، وأن يكون مخول له ممارسة المهنة، وقد ساهم خلال السنوات الأخيرة، أو في إطار عمل متواصل إلى الوقت الحاضر، بصفة ملحوظة في مجال مهنة التمريض أو القبالة أو في تطوير هذه المهنة أو المنظومة الصحية على أن يقدّم ملفّ الترشّح محرّرا باللغة الإنجليزية ممضى من طرف الرئيس المباشر.وترسل ملفات الترشح التي يجب أن تتضمن الاستمارة الخاصة بالمترشح الفردي ممضاة من رئيسه المباشر أو استمارة ترشح الخاصة بمجموعة من المترشحين ممضاة من الرؤساء المباشرين وسيرة ذاتية إلى الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة .وتعتبر جائزة الأميرة سيرنا غاريندرا، جائزة دولية لممرض/ة مسجل/ة او قابلة مسجلة أو لمجموعة من الممرضين المسجلين أو القابلات المسجلات تكريماً لصاحبة السمو الملكي الأميرة سريناغاريندراماهيدول وتقديراً لها، مساهمة مثالية نحو التقدم في مجالات التمريض والقبالة. وتمنح الجائزة للأشخاص أو المجموعات ممن ساهموا بفعالية في تطوير هذه المهنة وكان لهم بصمة واضحة ومؤثرة في هذا المجال.وتتضمن الجائزة إسناد شهادة غلأى الفائزة بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 30 ألف دولار.