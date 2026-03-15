Babnet   Latest update 12:48 Tunis

انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على إيران وسط تنافس مبكر على خلافة ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b694536f3cc7.56922524_qpnghkemflioj.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 12:11
      
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وجود انقسام حاد داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الحرب على إيران، في ظل تباين واضح في المواقف بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ووفق ما أوردته الصحيفة، يواصل الرئيس دونالد ترامب إظهار حماسة لافتة تجاه العمليات العسكرية، متحدثًا عمّا وصفه بـ"التقدم" في المواجهة مع طهران، في وقت تتعمّق فيه الخلافات داخل فريقه الرئاسي بشأن النهج المعتمد.


وتتمحور المواجهة غير المعلنة بين فانس وروبيو حول طبيعة التعاطي مع إيران؛ إذ يميل نائب الرئيس إلى تبنّي خيارات دبلوماسية أكثر مرونة، بينما يعتمد وزير الخارجية خطابًا أكثر تشددًا يدعو إلى تصعيد الضغوط.


وترى الصحيفة أن هذا التباين يتجاوز الخلافات السياسية الآنية، ليأخذ بعدًا انتخابيًا مبكرًا في ظل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028، حيث يُنظر إلى كل من فانس وروبيو كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة ترامب.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يميل في الوقت الراهن إلى دعم روبيو، مقابل تراجع نفوذ فانس داخل الدائرة الضيقة لصنع القرار بسبب مواقفه الأقل تشددًا. ونقلت عن مصادر مطلعة أن لحظة وُصفت بـ"المرّة" بالنسبة لنائب الرئيس جاءت عندما طرح ترامب، خلال لقاء مع مانحين كبار، سؤالًا حول الشخصية الأنسب لخلافته، ليحظى وزير الخارجية بدعم شبه إجماعي.

ومن المنتظر أن يختار الحزب الجمهوري مرشحه للرئاسة قبل انتخابات نوفمبر 2028، في ظل القيود الدستورية التي تمنع ترامب من الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325481

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
18°-12
20°-9
15°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>