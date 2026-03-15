انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على إيران وسط تنافس مبكر على خلافة ترامب

كشفت صحيفةالألمانية عن وجود انقسام حاد داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الحرب على إيران، في ظل تباين واضح في المواقف بين نائب الرئيسووزير الخارجيةووفق ما أوردته الصحيفة، يواصل الرئيسإظهار حماسة لافتة تجاه العمليات العسكرية، متحدثًا عمّا وصفه بـ"التقدم" في المواجهة مع طهران، في وقت تتعمّق فيه الخلافات داخل فريقه الرئاسي بشأن النهج المعتمد.وتتمحور المواجهة غير المعلنة بين فانس وروبيو حول طبيعة التعاطي مع إيران؛ إذ يميل نائب الرئيس إلى تبنّي خيارات دبلوماسية أكثر مرونة، بينما يعتمد وزير الخارجية خطابًا أكثر تشددًا يدعو إلى تصعيد الضغوط.وترى الصحيفة أن هذا التباين يتجاوز الخلافات السياسية الآنية، ليأخذ بعدًا انتخابيًا مبكرًا في ظل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028، حيث يُنظر إلى كل من فانس وروبيو كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة ترامب.وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يميل في الوقت الراهن إلى دعم روبيو، مقابل تراجع نفوذ فانس داخل الدائرة الضيقة لصنع القرار بسبب مواقفه الأقل تشددًا. ونقلت عن مصادر مطلعة أن لحظة وُصفت بـ"المرّة" بالنسبة لنائب الرئيس جاءت عندما طرح ترامب، خلال لقاء مع مانحين كبار، سؤالًا حول الشخصية الأنسب لخلافته، ليحظى وزير الخارجية بدعم شبه إجماعي.ومن المنتظر أن يختار الحزب الجمهوري مرشحه للرئاسة قبل انتخابات نوفمبر 2028، في ظل القيود الدستورية التي تمنع ترامب من الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين.