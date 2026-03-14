لطفي الرياحي: ارتفاع أسعار كسوة العيد وزيادة بين 10 و12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، خلال تدخله في برنامجعلى إذاعة الديوان، أن أسعارهذا العام شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية، رغم تزامن الموسم مع فترة التخفيضات.وأوضح الرياحي أنبالنسبة لنفس المنتوجات، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لكسوة الطفل الواحد أصبحت تمثل عبئاً إضافياً على ميزانية العائلة التونسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.وبيّن أن غالبية المنتوجات المعروضة في السوق، وهو ما يؤثر على توازن الأسعار وعلى وضعية قطاع النسيج والصناعة المحلية، معتبراً أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب أحياناً مع مستوى الجودة المعروضة.كما شدد على ضرورةوتنظيم عمليات التوريد، داعياً إلى اعتماد آليات تشريعية تضمنضمن العلامات التجارية الناشطة في السوق.وأشار إلى أن المنظمة تقدمت بمقترحات تشريعية في هذا الإطار، تهدف إلىوالحد من الاعتماد المكثف على المنتجات الأجنبية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني والتخفيف من الضغوط على المستهلك.وختم الرياحي بالتأكيد على أن معالجة إشكالية الأسعار تتطلب، بما يضمن توازناً بين مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين.