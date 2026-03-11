بودربالة: مأدبة الافطار على شرف النواب أُلغيت وكانت على نفقتهم الخاصة

أفاد رئيسأنه تم العدول عن تنظيم مأدبة الإفطار التي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء على شرف النواب بأحد النزل بالعاصمة، وذلك إثروأوضح بودربالة، في تصريح لديوان اف ام، أن فكرة تنظيم المأدبة جاءت، مشيراً إلى أن عدداً من النواب كانوا سيتنقلون من مختلف جهات البلاد، ما دفع إلى التفكير في إقامةفي فضاء مناسب.وأضاف أن اختيار النزل تم بعد التداول بين النواب، مؤكداً أن، نافياً ما تم تداوله بشأن تمويلها من المال العام.وبيّن أن، فيما يتحمل النواب نفقات الأنشطة التي تُقام خارجه، باستثناءكما أشار إلى أن المجلس يتكفل أيضاًعند مشاركة النواب في أنشطة أو اجتماعات إقليمية ودولية، في حين تبقىوفي سياق متصل، اعتبر رئيس البرلمان أن المجلس، مشيراً إلى وجود أطراف تنتقد أداءه، ومؤكداً أن الرد على هذه الانتقاداتوشدد على ضرورة أن يراجع من وصفهم بـ، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وعلى عمل المؤسسة التشريعية.وكان النائبقد أثار جدلاً عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن تنظيم إفطار جماعي في نزل فاخر على حساب المال العام، وهو ما نفاه رئيس المجلس.