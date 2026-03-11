بودربالة: مأدبة الافطار على شرف النواب أُلغيت وكانت على نفقتهم الخاصة
أفاد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أنه تم العدول عن تنظيم مأدبة الإفطار التي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء على شرف النواب بأحد النزل بالعاصمة، وذلك إثر وفاة النائب صالح مباركي.
وأوضح بودربالة، في تصريح لديوان اف ام، أن فكرة تنظيم المأدبة جاءت بمناسبة انعقاد جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون، مشيراً إلى أن عدداً من النواب كانوا سيتنقلون من مختلف جهات البلاد، ما دفع إلى التفكير في إقامة إفطار جماعي في فضاء مناسب.
وأضاف أن اختيار النزل تم بعد التداول بين النواب، مؤكداً أن تمويل المأدبة كان سيتم مباشرة من قبل النواب أنفسهم، نافياً ما تم تداوله بشأن تمويلها من المال العام.
وبيّن أن المصاريف التي يتكفل بها البرلمان تقتصر على الأنشطة التي تُنظم داخل المجلس، فيما يتحمل النواب نفقات الأنشطة التي تُقام خارجه، باستثناء مصاريف التنقل في إطار الزيارات الميدانية.
كما أشار إلى أن المجلس يتكفل أيضاً بنفقات الدبلوماسية البرلمانية عند مشاركة النواب في أنشطة أو اجتماعات إقليمية ودولية، في حين تبقى المصاريف المرتبطة بالأنشطة المحلية خارج إطار المجلس على عاتق النواب.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس البرلمان أن المجلس قام بمهامه وفق ما يمليه عليه ضميره والمصلحة العليا للوطن، مشيراً إلى وجود أطراف تنتقد أداءه، ومؤكداً أن الرد على هذه الانتقادات ليس من أولوياته.
وشدد على ضرورة أن يراجع من وصفهم بـ أصحاب “التدوينات العشوائية” مواقفهم، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وعلى عمل المؤسسة التشريعية.
وكان النائب بلال المشري قد أثار جدلاً عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن تنظيم إفطار جماعي في نزل فاخر على حساب المال العام، وهو ما نفاه رئيس المجلس.
