السجن والخطية المالية لبارون ترويج المخدرات بالجبل الأحمر
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 25 سنة في حق بارون ترويج المخدرات بجهة الجبل الأحمر.
وتفيد معطيات ملف القضية بأن الوحدات الأمنية تمكنت، إثر مداهمة منزله بمنطقة الجبل الأحمر، من حجز 48 صفيحة من مخدر الزطلة و3760 قرصًا مخدرًا إضافة إلى كيلوغرام من مخدر الكوكايين.
كما تم خلال العملية حجز مبالغ مالية هامة متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات.
وتفيد معطيات ملف القضية بأن الوحدات الأمنية تمكنت، إثر مداهمة منزله بمنطقة الجبل الأحمر، من حجز 48 صفيحة من مخدر الزطلة و3760 قرصًا مخدرًا إضافة إلى كيلوغرام من مخدر الكوكايين.
كما تم خلال العملية حجز مبالغ مالية هامة متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325003