8 سنوات سجنا لفتاة أدينت في قضية اتجار بالبشر

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةوخطية مالية قدرهافي حق فتاة أدينت بتهمة، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.وتفيد المعطيات أن المتهمة كانت تنشط كوسيط بين تونس وتركيا، حيث تتولى استقطاب أشخاص قصد بيع أعضائهم، خاصة، لفائدة إحدى المصحات بتركيا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى التكفل بمصاريف السفر والإقامة.