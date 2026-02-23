Babnet   Latest update 13:12 Tunis

8 سنوات سجنا لفتاة أدينت في قضية اتجار بالبشر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 12:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ثماني سنوات وخطية مالية قدرها 30 ألف دينار في حق فتاة أدينت بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

وتفيد المعطيات أن المتهمة كانت تنشط كوسيط بين تونس وتركيا، حيث تتولى استقطاب أشخاص قصد بيع أعضائهم، خاصة الكلى، لفائدة إحدى المصحات بتركيا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى التكفل بمصاريف السفر والإقامة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324130

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-9
22°-10
22°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>