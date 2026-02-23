8 سنوات سجنا لفتاة أدينت في قضية اتجار بالبشر
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ثماني سنوات وخطية مالية قدرها 30 ألف دينار في حق فتاة أدينت بتهمة الاتجار بالبشر، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وتفيد المعطيات أن المتهمة كانت تنشط كوسيط بين تونس وتركيا، حيث تتولى استقطاب أشخاص قصد بيع أعضائهم، خاصة الكلى، لفائدة إحدى المصحات بتركيا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى التكفل بمصاريف السفر والإقامة.
