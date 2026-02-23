يوم الأحد 1 مارس، تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها في جميع ولايات الجمهورية (24 ولاية)، خلال عمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، المقررة ليوم الأحد 1 مارس 2026.وتجرى بمختلف ولايات الجمهورية، عمليات القرعة الدورية للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر، وفق منا ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 ، وذلك باشراف الهيئة وبحضور أعضاء الهيئات الفرعية وأعضاء المجالس ووسائل الاعلام.وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المتعلق بالقرعة الدورية للتناوب للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 الى غاية 4 مارس 2026، قد صدر في 1 ديسمبر 2025أما القرعة الدورية الأولى فقد جرت يوم 1 جوان 2024