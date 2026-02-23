Babnet   Latest update 16:06 Tunis

يوم الأحد 1 مارس، تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 15:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها في جميع ولايات الجمهورية (24 ولاية)، خلال عمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، المقررة ليوم الأحد 1 مارس 2026.

وتجرى بمختلف ولايات الجمهورية، عمليات القرعة الدورية للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية كل ثلاثة أشهر، وفق منا ينص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 ، وذلك باشراف الهيئة وبحضور أعضاء الهيئات الفرعية وأعضاء المجالس ووسائل الاعلام.


وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المتعلق بالقرعة الدورية للتناوب للفترة المتراوحة من 5 ديسمبر 2025 الى غاية 4 مارس 2026، قد صدر في 1 ديسمبر 2025


أما القرعة الدورية الأولى فقد جرت يوم 1 جوان 2024
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324141

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>