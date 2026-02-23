ولاية تونس: حوالي 118 نشاطا ثقافيا في 19 فضاء خلال رمضان 2026

تشهدخلال شهرإقامة حواليموزعة على، من بينهاوتم الإعلان عن هذه الأرقام خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الاثنين بـلتقديم “البرمجة الثقافية بولاية تونس خلال شهر رمضان 2026”، والتي انطلقت يومالجاري وتتواصل إلى غايةوأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس،، أن عروض البرمجة الرمضانية بدور الثقافة تضمتتوزع بينمن أنماط متنوعة و، إلى جانبوأشار إلى أن البرنامج الثقافي الرمضاني لهذه السنة يهدف إلى التركيز على مختلف الأحياء، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية على غرار، بهدف تمكينها من الحق في الثقافة، بالإضافة إلى مواصلة النشاط الثقافي بالمدينة العتيقة.ومن جهتها، قدمت، مديرة مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، تظاهرةالتي تنتظم في دورتها الرابعة بالمدينة العتيقة من، على أن تُقام لأول مرة بمدينةيوميوتركز هذه التظاهرة، المنظمة بالشراكة معومندوبيتي الشؤون الثقافية بتونس والقيروان، على إحياء الذاكرة والتعريف بالتراث المادي وغير المادي وتاريخ البلاد لدى الأطفال والناشئة، عبر اعتماد تكنولوجياتوالتجارب الرقمية الغامرة.وستُقام الدورة فيبالمدينة العتيقة بالعاصمة، حيث سيحتضن كل موقع أنشطة تعتمد تقنية الإضاءةوالتجارب الرقمية الغامرة والسرد الصوتي، من بينها قصتاومن بين الفضاءات المعنية:(مقر المعهد الوطني للتراث)، و، و، إضافة إلى عدد من المواقع التاريخية الأخرى. كما سيكون السرد حاضرا من خلال مشاركةالذي سيقدم كل ليلة قصة عن مدينة تونس العتيقة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنةوقد تم تنظيم هذه الندوة للتعريف ببرامج دور الثقافة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في الأنشطة، حيث تم تجميعها في كتيب خاص يضم برامج ليالي رمضان بعدد من الأحياء، من بينهاالتي ستحتضن عروضا فنية بالملعب البلدي من، إضافة إلى جرد شامل للبرامج الرمضانية بمختلف دور الثقافة الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.