ولاية تونس: حوالي 118 نشاطا ثقافيا في 19 فضاء خلال رمضان 2026
تشهد ولاية تونس خلال شهر رمضان 2026 إقامة حوالي 118 نشاطا ثقافيا موزعة على 19 فضاء، من بينها 16 دار ثقافة و3 فضاءات خارجية.
وتم الإعلان عن هذه الأرقام خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الاثنين بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتقديم “البرمجة الثقافية بولاية تونس خلال شهر رمضان 2026”، والتي انطلقت يوم 21 فيفري الجاري وتتواصل إلى غاية 15 مارس 2026.
وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس، محمد بشير التواتي، أن عروض البرمجة الرمضانية بدور الثقافة تضم 68 عرضا فنيا تتوزع بين 50 عرضا موسيقيا من أنماط متنوعة و18 عرضا صوفيا، إلى جانب 11 عملا مسرحيا و6 عروض سينمائية و5 عروض تنشيطية و8 مسامرات رمضانية و20 ورشة ثقافية.
وأشار إلى أن البرنامج الثقافي الرمضاني لهذه السنة يهدف إلى التركيز على مختلف الأحياء، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية على غرار السيجومي والملاسين، بهدف تمكينها من الحق في الثقافة، بالإضافة إلى مواصلة النشاط الثقافي بالمدينة العتيقة.
ومن جهتها، قدمت سلوى عبد الخالق، مديرة مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، تظاهرة “بيبان المدينة” التي تنتظم في دورتها الرابعة بالمدينة العتيقة من 12 إلى 15 مارس 2026، على أن تُقام لأول مرة بمدينة القيروان يومي 4 و5 مارس.
وتركز هذه التظاهرة، المنظمة بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث ومندوبيتي الشؤون الثقافية بتونس والقيروان، على إحياء الذاكرة والتعريف بالتراث المادي وغير المادي وتاريخ البلاد لدى الأطفال والناشئة، عبر اعتماد تكنولوجيات الواقع الافتراضي والمعزز والتجارب الرقمية الغامرة.
وستُقام الدورة في 10 أماكن أثرية بالمدينة العتيقة بالعاصمة، حيث سيحتضن كل موقع أنشطة تعتمد تقنية الإضاءة “المابينغ” والتجارب الرقمية الغامرة والسرد الصوتي، من بينها قصتا “باب منارة” و“قبر الجندي المجهول”.
ومن بين الفضاءات المعنية: دار حسين (مقر المعهد الوطني للتراث)، وساحة القصر، ودار الصفاقسية، إضافة إلى عدد من المواقع التاريخية الأخرى. كما سيكون السرد حاضرا من خلال مشاركة عبد الستار عمامو الذي سيقدم كل ليلة قصة عن مدينة تونس العتيقة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979.
وقد تم تنظيم هذه الندوة للتعريف ببرامج دور الثقافة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في الأنشطة، حيث تم تجميعها في كتيب خاص يضم برامج ليالي رمضان بعدد من الأحياء، من بينها الملاسين التي ستحتضن عروضا فنية بالملعب البلدي من 9 إلى 11 مارس، إضافة إلى جرد شامل للبرامج الرمضانية بمختلف دور الثقافة الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
وتم الإعلان عن هذه الأرقام خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الاثنين بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتقديم “البرمجة الثقافية بولاية تونس خلال شهر رمضان 2026”، والتي انطلقت يوم 21 فيفري الجاري وتتواصل إلى غاية 15 مارس 2026.
وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس، محمد بشير التواتي، أن عروض البرمجة الرمضانية بدور الثقافة تضم 68 عرضا فنيا تتوزع بين 50 عرضا موسيقيا من أنماط متنوعة و18 عرضا صوفيا، إلى جانب 11 عملا مسرحيا و6 عروض سينمائية و5 عروض تنشيطية و8 مسامرات رمضانية و20 ورشة ثقافية.
وأشار إلى أن البرنامج الثقافي الرمضاني لهذه السنة يهدف إلى التركيز على مختلف الأحياء، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية على غرار السيجومي والملاسين، بهدف تمكينها من الحق في الثقافة، بالإضافة إلى مواصلة النشاط الثقافي بالمدينة العتيقة.
ومن جهتها، قدمت سلوى عبد الخالق، مديرة مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، تظاهرة “بيبان المدينة” التي تنتظم في دورتها الرابعة بالمدينة العتيقة من 12 إلى 15 مارس 2026، على أن تُقام لأول مرة بمدينة القيروان يومي 4 و5 مارس.
وتركز هذه التظاهرة، المنظمة بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث ومندوبيتي الشؤون الثقافية بتونس والقيروان، على إحياء الذاكرة والتعريف بالتراث المادي وغير المادي وتاريخ البلاد لدى الأطفال والناشئة، عبر اعتماد تكنولوجيات الواقع الافتراضي والمعزز والتجارب الرقمية الغامرة.
وستُقام الدورة في 10 أماكن أثرية بالمدينة العتيقة بالعاصمة، حيث سيحتضن كل موقع أنشطة تعتمد تقنية الإضاءة “المابينغ” والتجارب الرقمية الغامرة والسرد الصوتي، من بينها قصتا “باب منارة” و“قبر الجندي المجهول”.
ومن بين الفضاءات المعنية: دار حسين (مقر المعهد الوطني للتراث)، وساحة القصر، ودار الصفاقسية، إضافة إلى عدد من المواقع التاريخية الأخرى. كما سيكون السرد حاضرا من خلال مشاركة عبد الستار عمامو الذي سيقدم كل ليلة قصة عن مدينة تونس العتيقة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979.
وقد تم تنظيم هذه الندوة للتعريف ببرامج دور الثقافة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في الأنشطة، حيث تم تجميعها في كتيب خاص يضم برامج ليالي رمضان بعدد من الأحياء، من بينها الملاسين التي ستحتضن عروضا فنية بالملعب البلدي من 9 إلى 11 مارس، إضافة إلى جرد شامل للبرامج الرمضانية بمختلف دور الثقافة الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324152