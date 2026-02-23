قفصة: إمضاء صفقات خاصة بانجاز عدد من مشاريع تنموية بكلفة مالية تناهز مليوني دينار

تم إمضاء عدد من الصفقات الخاصة بإنجاز مشاريع تنموية بعدد من معتمديات ولاية قفصة بكلفة مالية جملية ناهزت 2 مليون دينار، تتنزل ضمن برنامج دعم البنية التحتية وتعزيز المرافق العمومية والشبابية والصحية بالجهة.وتتمثل المشاريع المزمع انجازها، وفق ما ورد في بلاغ صدر بصفحة الولاية، في تهيئة ملعب دار الشباب بأم العرايس وبناء السور الخارجي بقيمة جملية تُقدّر ب540858 دينارًا، ومشروع تهيئة المنتزه الحضري بالقصر بكلفة جملية تبلغ 487330 دينارًا مع تحديد مدة الإنجاز بثلاثة اشهر.كما تتضمن المشاريع بناء مركز الصحة الأساسية "صنف 3" بحي بن يونس الثاني بحي الشباب بمعتمدية قفصة الجنوبية بقيمة جملية ُقدّرت بـ 534812 دينارًا، وحددت مدة إنجازه ب5 أشهر، إضافة إلى أشغال هدم وإعادة بناء السور الخارجي والمنارة بالسجن المدني بقفصة بكلفة جملية تبلغ 468750 دينارًا على أن تُنجز الأشغال في ظرف 4 أشهر.