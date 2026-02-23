Babnet   Latest update 19:14 Tunis

قفصة: إمضاء صفقات خاصة بانجاز عدد من مشاريع تنموية بكلفة مالية تناهز مليوني دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 19:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تم إمضاء عدد من الصفقات الخاصة بإنجاز مشاريع تنموية بعدد من معتمديات ولاية قفصة بكلفة مالية جملية ناهزت 2 مليون دينار، تتنزل ضمن برنامج دعم البنية التحتية وتعزيز المرافق العمومية والشبابية والصحية بالجهة.

 وتتمثل المشاريع المزمع انجازها، وفق ما ورد في بلاغ صدر بصفحة الولاية، في تهيئة ملعب دار الشباب بأم العرايس وبناء السور الخارجي بقيمة جملية تُقدّر ب540858 دينارًا، ومشروع  تهيئة المنتزه الحضري بالقصر بكلفة جملية تبلغ 487330 دينارًا مع تحديد مدة الإنجاز بثلاثة اشهر.

 كما تتضمن المشاريع بناء مركز الصحة الأساسية "صنف 3" بحي بن يونس الثاني بحي الشباب بمعتمدية قفصة الجنوبية بقيمة جملية ُقدّرت بـ 534812 دينارًا، وحددت مدة إنجازه  ب5  أشهر، إضافة إلى أشغال هدم وإعادة بناء السور الخارجي والمنارة بالسجن المدني بقفصة بكلفة جملية تبلغ 468750 دينارًا على أن تُنجز الأشغال في ظرف 4 أشهر.
 


 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324133

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>