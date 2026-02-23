المنستير: الدورة 29 لمهرجان المدينة من 05 إلى 13 مارس بدار الشرع بالمنستير

تنظم جمعية صيانة مدينة المنستير، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، الدورة التاسعة والعشرين من "مهرجان المدينة"، وذلك من 5 إلى 13 مارس القادم بدار الشرع بالمنستير.وتفتتح التظاهرة يوم 5 مارس بعرض بعنوان "رجال الطريقة" للفنان مراد باشا، فيما تخصص سهرة يوم 6 مارس لعرض يقدمه الفنان محمد مذيوب.ويؤثث الفنان المنصف الفريني سهرة يوم 7 مارس بعرض فني، يليه يوم 8 مارس عرض "القوّالة" للفنان حاتم الفرشيشي.أما سهرة يوم 10 مارس فستخصص لعرض فرجوي لفرقة الفنان أحمد جلمام، في حين يقدم الفنان أسامة سلامة يوم 12 مارس عرضًا بعنوان "بانوراما"، لتختتم التظاهرة يوم 13 مارس بعرض فني بعنوان "أوراد المدنية" للفنان كريم الصيادي.ويُذكر أن جميع العروض تنطلق بداية من الساعة العاشرة ليلاً بدار الشرع.