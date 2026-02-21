الدكتور محمد سليم المحرزي في ذمة الله

رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

تُوفي الدكتور محمد سليم المحرزي، الرئيس السابق لبلدية المرسى، السبت 21 فيفري 2026.وكان المحرزي لاعبا دوليا سابقا في أكابر الكرة الطائرة بالمستقبل الرياضي بالمرسى، ورئيسا سابقا لفرع الكرة الطائرة، وعضوا سابقا في هيئته المديرة.