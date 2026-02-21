Babnet   Latest update 06:12 Tunis

الدكتور محمد سليم المحرزي في ذمة الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a8d237ca1a7.91105685_qjpnkmghleoif.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 18:56
      
تُوفي الدكتور محمد سليم المحرزي، الرئيس السابق لبلدية المرسى، السبت 21 فيفري 2026.

وكان المحرزي لاعبا دوليا سابقا في أكابر الكرة الطائرة بالمستقبل الرياضي بالمرسى، ورئيسا سابقا لفرع الكرة الطائرة، وعضوا سابقا في هيئته المديرة.

رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
