منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى خفض أسعار اللحوم وتكثيف التزويد في الجهات

إشكال التزويد باللحوم الموردة



ترشيد الاستهلاك خلال رمضان



التبليغ عن الإخلالات



أكدت نائبة رئيس، ثريا التبّاسي، في مداخلة على إذاعة “الديوان”، أن السوق تشهد وفرة في عدد من المواد الأساسية، غير أن الأسعار ما تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للحوم الحمراء.وأوضحت في تصريح لاذاعة الديوان, أن أسعار لحم الضأن تتراوح بين 50 و62 دينارًا للكيلوغرام الواحد في بعض نقاط البيع، مع تفاوت ملحوظ حسب الجهة وموقع المحل، معتبرة أن هذه الأسعار تبقى مرتفعة وغير متاحة لعدد كبير من العائلات، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة في الاستهلاك الغذائي.أشارت التباسي إلى أن المنظمة رصدت وجود برامج لضخ كميات من اللحوم عبر نقاط بيع تابعة لشركة اللحوم ومنظومة “المنتج إلى المستهلك”، غير أن عديد المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية، يؤكدون عدم توفر هذه الكميات فعليًا في محيطهم.وأضافت أن المنظمة لم تتمكن من الحصول على معطيات دقيقة بخصوص حجم اللحوم الموردة أو الكميات الموزعة، معتبرة أن المواطن لم يلمس أثر هذه الإجراءات على أرض الواقع.ودعت سلط الإشراف إلى تكثيف التزويد، خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية، لضمان عدالة التوزيع.وفي ما يتعلق بدور المنظمة خلال شهر رمضان، شددت التباسي على أهمية توعية المستهلك بترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل تغير نسق الإنفاق بين النصف الأول من الشهر الذي يتركز على المواد الغذائية، والنصف الثاني الذي يتجه نحو التحضير للعيد.وأكدت أن المنظمة تعمل على:* التحسيس بضرورة التخطيط المسبق للمشتريات.* تفادي اقتناء كميات تفوق الحاجة، خاصة الخبز والمواد سريعة التلف.* متابعة نسق التزويد في مختلف الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية.دعت نائبة رئيس المنظمة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات البيع المشروط أو الإخلالات المتعلقة بالأسعار أو السلامة الصحية.وأوضحت أن مكاتب المنظمة الجهوية والمحلية موجودة في مختلف الولايات، ويتم التنسيق بصفة يومية مع مصالح المراقبة الاقتصادية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتدخل السريع عند تسجيل تجاوزات.وأكدت أن المنظمة تتابع يوميًا الإخلالات وترفعها إلى الجهات المعنية، سواء تعلقت بمشاكل صحية أو بارتفاع غير مبرر في الأسعار، داعية المستهلكين إلى مزيد من اليقظة خلال الموسم الاستهلاكي الحالي.