Babnet   Latest update 13:13 Tunis

انتحار تلميذ بسبب التنمّر: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ترفع قضايا ضد أولياء التلاميذ المتنمّرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6995a60e75cbd6.10422411_mngelpoifhqjk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 12:42 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أصدرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بيانًا أعربت فيه عن بالغ الغضب والأسى إثر وفاة التلميذ ياسين عيفة (15 سنة)، أصيل جهة هبيرة من ولاية المهدية، معتبرة أن الحادثة تعيد إلى الواجهة خطورة ظاهرة التنمّر داخل الفضاءات التربوية وخارجها.

وأكدت المنظمة أن ما جدّ لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مناخ متراكم من العنف اللفظي والسخرية والإقصاء، مشيرة إلى أن الضحية كان من الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية. واعتبرت أن استهدافه بالتنمّر، سواء عبر الإساءة اللفظية أو العبث بأغراضه أو الاعتداء عليه، يمثل إخلالًا خطيرًا بواجب حماية الكرامة والأمان داخل المؤسسات التربوية.

أخبار ذات صلة:
التنمّر داخل المعهد ينتهي بمأساة: وفاة التلميذ ياسين متأثرًا بحروق خطيرة...

ودعت المنظمة النيابة العمومية ومندوبية حماية الطفولة إلى التحرّك العاجل، عبر الاستماع إلى عدد من زملاء التلميذ المتوفى بحضور مختص نفسي، إضافة إلى بعض المدرسين والإطار الإداري، للتثبت من مدى جدية ما تعرّض له من تنمّر، ومدى ارتباط ذلك بالحادثة.


كما أعلنت الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة والتتبعات القضائية ضد أولياء التلاميذ المتورطين في أعمال التنمّر، استنادًا إلى ما اعتبرته مسؤوليتهم القانونية في تقويم سلوك أبنائهم ومنع الإضرار بالغير.

وحملت المنظمة المؤسسة التربوية مسؤولية أي تقصير محتمل في حال ثبوت عدم اتخاذ إجراءات وقائية أو تأديبية مناسبة، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات بدقة.

ودعت إلى إقرار خطة وطنية ملزمة لمكافحة التنمّر، تتضمن آليات تبليغ آمنة، ومرافقة نفسية مستمرة، وبرامج تكوين للإطار التربوي حول كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الهشاشة الخاصة.

وختمت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري البيان بالتأكيد على أن ملف التنمّر لن يكون عابرًا، مشددة على أن كرامة الأطفال “خط أحمر” وأن كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليها يجب أن يخضع للمساءلة القانونية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323870

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
20°-11
16°-11
16°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>