Babnet   Latest update 22:30 Tunis

Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على ترخيص البنك المركزي لإطلاق “walletii by Ooredoo”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6994de136a3b02.77759329_lgnmqipkehojf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 22:30 قراءة: 1 د, 10 ث
      
بلاغ صحفي - أعلنت Ooredoo Fintech Tunisie حصولها على ترخيص من البنك المركزي التونسي لإطلاق خدمة “walletii by Ooredoo” في السوق التونسية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية الآمنة والشاملة.

ويعكس هذا الترخيص التزام الشركة بتقديم حلول دفع رقمية منظمة وموثوقة وسهلة الاستخدام، بما يدعم جهود تونس في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.


ويستند إطلاق الخدمة إلى منظومة من الشراكات المحلية، من بينها المشغل الوطني للدفع في تونس، بما يضمن اندماجًا سلسًا ضمن المنظومة المالية الوطنية والتقيد بالأطر التنظيمية وأنظمة الدفع المعتمدة.


وتقدم “walletii by Ooredoo” كمحفظة رقمية تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم اليومية، بما في ذلك دفع الفواتير، تحويل الأموال والسحب النقدي، مستفيدة من الخبرات التي راكمتها Ooredoo Fintech International في تشغيل خدمات مماثلة في عدة أسواق إقليمية.

وتعتمد الخدمة كذلك على شبكة التوزيع الواسعة لشركة Ooredoo Tunisie، بما يتيح للحرفاء التسجيل بسهولة وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي، خاصة لفائدة الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو محدودة الخدمات البنكية.

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Fintech Tunisie، Michelangelo Giacco، أن الترخيص يمكّن من تقديم حل محفظة رقمية مجرّب في سوق يشهد تطورًا متسارعًا، مع السعي إلى توفير أدوات مالية يومية آمنة تعزز الشمول المالي وتدعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Tunisie، إياس عسّاف، أن إطلاق “walletii by Ooredoo” يمثل خطوة إضافية في دعم مسار التحول الرقمي في تونس، من خلال توفير محفظة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات اليومية وتوسع نطاق النفاذ إلى الخدمات المالية الحديثة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323849

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
21°-9
19°-11
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>