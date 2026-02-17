Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على ترخيص البنك المركزي لإطلاق “walletii by Ooredoo”

بلاغ صحفي -

أعلنتحصولها على ترخيص منلإطلاق خدمة “walletii by Ooredoo” في السوق التونسية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية الآمنة والشاملة.ويعكس هذا الترخيص التزام الشركة بتقديم حلول دفع رقمية منظمة وموثوقة وسهلة الاستخدام، بما يدعم جهود تونس في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.ويستند إطلاق الخدمة إلى منظومة من الشراكات المحلية، من بينها المشغل الوطني للدفع في تونس، بما يضمن اندماجًا سلسًا ضمن المنظومة المالية الوطنية والتقيد بالأطر التنظيمية وأنظمة الدفع المعتمدة.وتقدم “walletii by Ooredoo” كمحفظة رقمية تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم اليومية، بما في ذلك دفع الفواتير، تحويل الأموال والسحب النقدي، مستفيدة من الخبرات التي راكمتهافي تشغيل خدمات مماثلة في عدة أسواق إقليمية.وتعتمد الخدمة كذلك على شبكة التوزيع الواسعة لشركة، بما يتيح للحرفاء التسجيل بسهولة وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي، خاصة لفائدة الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو محدودة الخدمات البنكية.وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Fintech Tunisie، Michelangelo Giacco، أن الترخيص يمكّن من تقديم حل محفظة رقمية مجرّب في سوق يشهد تطورًا متسارعًا، مع السعي إلى توفير أدوات مالية يومية آمنة تعزز الشمول المالي وتدعم النمو الاقتصادي.من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo Tunisie، إياس عسّاف، أن إطلاق “walletii by Ooredoo” يمثل خطوة إضافية في دعم مسار التحول الرقمي في تونس، من خلال توفير محفظة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات اليومية وتوسع نطاق النفاذ إلى الخدمات المالية الحديثة.