ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية متفاوتة في ما يعرف بملف أحداث معبد الغريبة سنة 2023.
وسلطت الدائرة عقوبة بـ 8 سنوات سجنا في حق صديقة منفذ عملية الهجوم الإرهابي، كما قضت بـ 3 سنوات سجنا لشاب تعرّف على منفذ العملية داخل قاعة رياضة بجربة.
وقضت كذلك بـ عام واحد سجنا في حق شقيقة منفذ الهجوم، مع عدم سماع الدعوى في حق والدته.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2023 حين أقدم عون حرس على إطلاق النار على زميله وأرداه قتيلا، قبل أن يطلق النار باتجاه محيط المعبد اليهودي، ما أسفر عن وفاة زائرين اثنين وإصابة آخرين.
