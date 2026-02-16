ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية متفاوتة في ما يعرف بملفوسلطت الدائرة عقوبة بـفي حق صديقة منفذ عملية الهجوم الإرهابي، كما قضت بـلشاب تعرّف على منفذ العملية داخل قاعة رياضة بجربة.وقضت كذلك بـفي حق شقيقة منفذ الهجوم، معفي حق والدته.وتعود أطوار القضية إلى سنةحين أقدم عون حرس على إطلاق النار على زميله وأرداه قتيلا، قبل أن يطلق النار باتجاه محيط المعبد اليهودي، ما أسفر عن وفاةوإصابة آخرين.