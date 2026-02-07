باردو: الإطاحة بفتاتين ضمن شبكة لتهريب وترويج مخدر الكوكايين
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من إيقاف فتاتين وكهل يشتبه في انتمائهم إلى شبكة مختصّة في تهريب وترويج مخدر الكوكايين بالجهة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
ووفق المعطيات المتوفّرة، أسفرت عملية تفتيش محل إقامة المشتبه بهم عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين الخام إلى جانب مبالغ مالية يُرجّح أنها متأتية من عائدات الترويج.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمّة الأبحاث، في انتظار استكمال التحريات والكشف عن بقية الأطراف المحتملة المتورّطة في هذه الشبكة، وذلك تحت إشراف النيابة العمومية المختصّة.
