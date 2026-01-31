نواب يودعون عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
أودع عدد من النواب لدى مكتب الضبط المركزي عريضة تهدف إلى سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما أعلن عنه النائب علي الحسومي بيومي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك.
وأوضح النائب أن هذه المبادرة تأتي على خلفية ما اعتبره «انحرافات خطيرة» شابت أداء رئيس المجلس، ومستّ جوهر المؤسسة الدستورية، حسب ما ورد في نص التدوينة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار التصدي لما وصفه بـ«تغوّل سلطة الظل»، ورفضًا لـمحاولات تدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى هيكل صوري منزوع الصلاحيات، وفق تعبيره.
وأوضح النائب أن هذه المبادرة تأتي على خلفية ما اعتبره «انحرافات خطيرة» شابت أداء رئيس المجلس، ومستّ جوهر المؤسسة الدستورية، حسب ما ورد في نص التدوينة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار التصدي لما وصفه بـ«تغوّل سلطة الظل»، ورفضًا لـمحاولات تدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى هيكل صوري منزوع الصلاحيات، وفق تعبيره.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322909