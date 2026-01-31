Babnet   Latest update 09:54 Tunis

نواب يودعون عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026
      
أودع عدد من النواب لدى مكتب الضبط المركزي عريضة تهدف إلى سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما أعلن عنه النائب علي الحسومي بيومي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك.

وأوضح النائب أن هذه المبادرة تأتي على خلفية ما اعتبره «انحرافات خطيرة» شابت أداء رئيس المجلس، ومستّ جوهر المؤسسة الدستورية، حسب ما ورد في نص التدوينة.


وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار التصدي لما وصفه بـ«تغوّل سلطة الظل»، ورفضًا لـمحاولات تدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى هيكل صوري منزوع الصلاحيات، وفق تعبيره.
Babnet

