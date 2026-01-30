Nouvelair lance une offre exclusive pour son programme de fidélité « Jasmin »
Communiqué de Presse - Dans le cadre de sa stratégie de fidélisation, Nouvelair annonce le lancement d’une offre exclusive destinée aux passagers n’ayant pas encore adhéré à son programme de fidélité « Jasmin ».
Valable du 29 janvier au 12 février 2026, cette initiative permet aux clients de valoriser leurs vols réalisés en 2025, de récupérer des points manquants et d’accéder, dès leur inscription, aux récompenses « Milestones », conçues pour améliorer l’expérience de voyage.
Récompenses proposées :
* 3 vols réclamés : 10 kg de bagages supplémentaires offerts
* 7 vols réclamés : un repas à bord offert
* 10 vols réclamés : un accès gratuit au salon VIP
Conditions de l’offre :
* L’offre s’applique à toute inscription au programme « Jasmin » effectuée entre le 29 janvier et le 12 février 2026.
* Les vols doivent être réclamés via la rubrique « Points manquants » en ligne, dans les points de vente Nouvelair ou auprès du service client.
* Les récompenses « Milestones » sont cumulables.
* Chaque récompense est valable 12 mois à compter de la réception de l’e-mail de confirmation.
Nouvelair souligne que son programme « Jasmin » poursuit son développement avec des fonctionnalités enrichies et des avantages élargis pour les voyageurs fréquents.
Contacts et informations :
Les passagers peuvent contacter l’équipe Jasmin par téléphone ou par e-mail, joindre le call center international de la compagnie, ou se rendre à l’agence du Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports Aéroport international de Tunis-Carthage, Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba et Aéroport international de Djerba-Zarzis.
À propos de la compagnie :
Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.
Valable du 29 janvier au 12 février 2026, cette initiative permet aux clients de valoriser leurs vols réalisés en 2025, de récupérer des points manquants et d’accéder, dès leur inscription, aux récompenses « Milestones », conçues pour améliorer l’expérience de voyage.
Récompenses proposées :
* 3 vols réclamés : 10 kg de bagages supplémentaires offerts
* 7 vols réclamés : un repas à bord offert
* 10 vols réclamés : un accès gratuit au salon VIP
Conditions de l’offre :
* L’offre s’applique à toute inscription au programme « Jasmin » effectuée entre le 29 janvier et le 12 février 2026.
* Les vols doivent être réclamés via la rubrique « Points manquants » en ligne, dans les points de vente Nouvelair ou auprès du service client.
* Les récompenses « Milestones » sont cumulables.
* Chaque récompense est valable 12 mois à compter de la réception de l’e-mail de confirmation.
Nouvelair souligne que son programme « Jasmin » poursuit son développement avec des fonctionnalités enrichies et des avantages élargis pour les voyageurs fréquents.
Contacts et informations :
Les passagers peuvent contacter l’équipe Jasmin par téléphone ou par e-mail, joindre le call center international de la compagnie, ou se rendre à l’agence du Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports Aéroport international de Tunis-Carthage, Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba et Aéroport international de Djerba-Zarzis.
À propos de la compagnie :
Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322857