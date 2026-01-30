Nouvelair lance une offre exclusive pour son programme de fidélité « Jasmin »

Communiqué de Presse -

Dans le cadre de sa stratégie de fidélisation, Nouvelair annonce le lancement d’une offre exclusive destinée aux passagers n’ayant pas encore adhéré à son programme de fidélité « Jasmin ».Valable du, cette initiative permet aux clients de valoriser leurs vols réalisés en 2025, de récupérer des points manquants et d’accéder, dès leur inscription, aux récompenses « Milestones », conçues pour améliorer l’expérience de voyage.: 10 kg de bagages supplémentaires offerts: un repas à bord offert: un accès gratuit au salon VIP* L’offre s’applique à toute inscription au programme « Jasmin » effectuée entre le 29 janvier et le 12 février 2026.* Les vols doivent être réclamés via la rubrique « Points manquants » en ligne, dans les points de vente Nouvelair ou auprès du service client.* Les récompenses « Milestones » sont cumulables.* Chaque récompense est valableà compter de la réception de l’e-mail de confirmation.Nouvelair souligne que son programme « Jasmin » poursuit son développement avec des fonctionnalités enrichies et des avantages élargis pour les voyageurs fréquents.Les passagers peuvent contacter l’équipe Jasmin par téléphone ou par e-mail, joindre le call center international de la compagnie, ou se rendre à l’agence du Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports Aéroport international de Tunis-Carthage, Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba et Aéroport international de Djerba-Zarzis.Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.