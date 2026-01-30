الإطاحة بلصّ سيارات في الزهروني بعد سطو على مبالغ وهواتف

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير مفتّش عنه بموجب عدّة مناشير تفتيش، ومن ذوي السوابق العدلية.ويُشتبه في تخصّص المعني في ترصّد أصحاب السيارات الوافدين إلى الجهة لاقتناء المواد الصحية وتجهيزات المطابخ والحمّامات، قبل تعمّده خلع سياراتهم والاستيلاء من داخلها علىوقد تمّوتحرير محضر في الغرض، في انتظار إحالته على القضاء.