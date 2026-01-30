تشويه وجه فتاة بآلة حادة في سيدي حسين وإدراج المشتبه به بالتفتيش

باشر أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بحثًا تحقيقيًا على خلفية تعرّض فتاة إلى اعتداء بآلة حادة (موس بوسعادة) من قبل شاب في العقد الثالث من العمر.وتم إدراج المشتبه به بالتفتيش إلى حين القبض عليه وإحالته على أنظار القضاء.وأسفر الاعتداء عن إصابات بليغة للمتضررة، استوجبت رتقًا جراحيًا تجاوز 40 غرزة على مستوى الوجه.