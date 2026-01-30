Babnet   Latest update 09:07 Tunis

غوارديولا يجدد دعمه العلني للقضية الفلسطينية خلال فعالية إنسانية في برشلونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697c5c824f64b1.04068152_knpfeqloijmhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 06:42 قراءة: 0 د, 53 ث
      
جدّد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، دعمه العلني للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التضامن لا يقتصر على التصريحات بل يستوجب تحركا فعليا وتحملًا للمسؤولية تجاه معاناة المدنيين.

وجاءت تصريحات غوارديولا خلال مشاركته في فعالية خيرية بمدينة برشلونة تحت عنوان Act x Palestine، احتضنها قصر بالاو سانت جوردي، بحضور شخصيات فنية ورياضية وثقافية، وخصصت للتوعية ودعم القضايا الإنسانية في فلسطين.


وظهر المدرب الإسباني مرتديا الكوفية الفلسطينية، وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن مشاهد الأطفال المتضررين من النزاع تطرح تساؤلات إنسانية عميقة حول مسؤولية المجتمع الدولي، مضيفا أن التضامن الحقيقي يقتضي أفعالا ملموسة.


كما انتقد ما اعتبره صمتا دوليا إزاء معاناة المدنيين، معتبرا أن الاستهداف لا يطال البنية التحتية فقط بل يمتد إلى إسكات الأصوات ودفع الرأي العام إلى التجاهل.

وختم غوارديولا بالتأكيد على أن رفع الصوت وحده غير كاف، داعيا إلى مواقف عملية تنطلق من اعتبارات إنسانية شاملة.

ويُعرف غوارديولا بمواقفه العلنية المتكررة بشأن قضايا إنسانية، في وقت تتواصل فيه مبادرات تضامنية عبر أوساط رياضية وثقافية دعما للمدنيين في مناطق النزاع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322838

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
13°-10
14°-9
17°-8
20°-12
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>