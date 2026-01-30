غوارديولا يجدد دعمه العلني للقضية الفلسطينية خلال فعالية إنسانية في برشلونة

جدّد المدرب الإسباني، المدير الفني لنادي، دعمه العلني للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التضامن لا يقتصر على التصريحات بل يستوجب تحركا فعليا وتحملًا للمسؤولية تجاه معاناة المدنيين.وجاءت تصريحات غوارديولا خلال مشاركته في فعالية خيرية بمدينةتحت عنوان، احتضنها قصر، بحضور شخصيات فنية ورياضية وثقافية، وخصصت للتوعية ودعم القضايا الإنسانية في فلسطين.وظهر المدرب الإسباني مرتديا الكوفية الفلسطينية، وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن مشاهد الأطفال المتضررين من النزاع تطرح تساؤلات إنسانية عميقة حول مسؤولية المجتمع الدولي، مضيفا أن التضامن الحقيقي يقتضي أفعالا ملموسة.كما انتقد ما اعتبره صمتا دوليا إزاء معاناة المدنيين، معتبرا أن الاستهداف لا يطال البنية التحتية فقط بل يمتد إلى إسكات الأصوات ودفع الرأي العام إلى التجاهل.وختم غوارديولا بالتأكيد على أن رفع الصوت وحده غير كاف، داعيا إلى مواقف عملية تنطلق من اعتبارات إنسانية شاملة.ويُعرف غوارديولا بمواقفه العلنية المتكررة بشأن قضايا إنسانية، في وقت تتواصل فيه مبادرات تضامنية عبر أوساط رياضية وثقافية دعما للمدنيين في مناطق النزاع.