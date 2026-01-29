كاتب عام نقابة الأطباء: أكثر من 6 آلاف طبيب غادروا تونس خلال أربع سنوات

أكد عدنان الحنشي، كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، أن، من أبرز مؤشراتها تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج.وأوضح، خلال تدخّل إذاعي ببرنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، أن، بمعدل سنوي يفوق ألف طبيب، مشيرًا إلى أن سنة 2024 وحدها شهدت مغادرة نحو، من بينهم رؤساء أقسام وعمداء سابقون.وبيّن أن الأرقام المسجلة في تصاعد متواصل، معتبرًا أن هجرة الأطباء تمثل «نزيفًا» يهدد مستقبل المنظومة الصحية، خاصة في ظل توجه عدد كبير من الأطباء الشبان للعمل بالخارج، ولا سيما في فرنسا وألمانيا ودول الخليج.كما اعتبر أن، في ظل إقبال متزايد على تعلم لغات أجنبية استعدادًا للهجرة، مقابل تراجع جاذبية العمل داخل القطاع العمومي.وانتقد الحنشي ما وصفه بـ، معتبرًا أن السياسات الصحية المتعاقبة لم تنجح في المحافظة على الكفاءات الطبية. وشدد على أن الحل لا يكون عبر تقييد حرية التنقل أو سن قوانين لمنع الهجرة، بل من خلالوأشار إلى أن الحفاظ على الثروة البشرية في القطاع الصحي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية، داعيًا إلى مقاربة تشاركية تجمع الخبراء والسلطات والأطراف الاجتماعية لإيجاد حلول عملية للحد من تفاقم الظاهرة.