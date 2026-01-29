كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تمنع الهدايا خلال مناقشات المذكرات
أعلنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منع تقديم أي هدايا للأساتذة وأعوان الإدارة، مهما كان شكلها أو قيمتها، على غرار المرطبات والمياه المعدنية والأقلام، وذلك بمناسبة مناقشات مذكرات الطلبة.
وذكّرت الكلية، في بلاغ صادر عنها، بمنع إدخال المشروبات والمرطبات إلى المؤسسة خلال فترات المناقشات، مؤكدة أن هذه الأخيرة تمثل لحظة علمية أكاديمية وامتحانًا علنيًا لا ينبغي إفراغه من مضمونه.
وشدّدت على أن أي طابع احتفالي يجب أن يكون خارج أسوار المؤسسة الجامعية، مبيّنة أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات يعرّض الطلبة إلى المساءلة التأديبية.
