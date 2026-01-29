القيروان: العثور على شاب مشنوقًا في حديقة عمومية

عُثر، مساء أمس، على جثة شاب من مواليد 2007 مشنوقًا إلى شجرة داخل حديقة عمومية قبالة منزله بحي طريق حفوز وسط مدينة القيروان، وفق ما أفاد به مراسل ديوان أف أم بالجهة.وتحوّلت الوحدات الأمنية إلى المكان لمعاينة الجثة، فيما أذن ممثل النيابة العمومية برفعها وإحالتها إلى مصالح الطب الشرعي، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.