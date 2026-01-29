Babnet   Latest update 08:39 Tunis

القيروان: العثور على شاب مشنوقًا في حديقة عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652a5141750486.77610838_gqlijomenpkfh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 08:30 قراءة: 0 د, 17 ث
      
عُثر، مساء أمس، على جثة شاب من مواليد 2007 مشنوقًا إلى شجرة داخل حديقة عمومية قبالة منزله بحي طريق حفوز وسط مدينة القيروان، وفق ما أفاد به مراسل ديوان أف أم بالجهة.

وتحوّلت الوحدات الأمنية إلى المكان لمعاينة الجثة، فيما أذن ممثل النيابة العمومية برفعها وإحالتها إلى مصالح الطب الشرعي، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322763

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>