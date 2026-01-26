الشيخ محجوب المحجوبي ينفي لجوءه إلى القضاء الفرنسي للطعن في قرار ترحيله
نفى محجوب المحجوبي، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، ما تمّ تداوله على بعض صفحات موقع فيسبوك بخصوص رغبته في العودة إلى فرنسا بعد صدور قرار ترحيله.
كما أكّد الشيخ محجوب المحجوبي أنّه لم يلجأ إلى القضاء الفرنسي للطعن في قرار الترحيل الصادر في حقّه منذ قرابة سنتين، مبيّنًا أنّ ما يُروّج في هذا الشأن عارٍ من الصحّة.
وذكّر المحجوبي بعدد من تصريحاته السابقة المتعلّقة بهذا الملف، من بينها قوله: «لن أعود إلى فرنسا ولو وضعوا لي السجاد الأحمر»، مؤكّدًا أنّه سعيد باستقراره في تونس بعد ترحيله.
وعلّق على ما يتمّ تداوله من إشاعات بالقول: «القافلة تسير والكلاب تنبح، ولا يضرّ السحاب نبح الكلاب، ويا جبل ما يهزّك ريح»، في إشارة إلى تمسّكه بموقفه وعدم اكتراثه بما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
