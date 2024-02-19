وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى سحب إقامة الإمام التونسي الشيخ محجوب المحجوبي

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دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مساء الأحد 18 فيفري 2024 إلى سحب إقامة إمام تونسي بعد خطبة اعتبرها الوزير مناهضة لفرنسا، وفق ما نقله موقع ''لوفيغارو''.



وحسب المصدر ذاته، فإن جيرالد دارمانين ينتظر ترحيله من الأراضي الفرنسية، معتبرا أن خطاب الكراهية يجب أن لا يبقى دون رد أو محاسبة.





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واعتبر الشيخ محجوب المحجوبي إمام في Bagnols-sur-Cèze في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 'العلم ثلاثي الألوان'' (علم فرنسا) هو علم شيطاني، ولا قيمة له عند الله''، وفق ما نقله الموقع ذاته.

