حملة واسعة لتنظيف كورنيش نابل والمناطق المتضرّرة من الفيضانات بمشاركة مواطنين وجمعيات وبلديات

دعوات بلدية وتعبئة مدنية



مبادرات تلقائية وبرنامج استثنائي



أفادت، صاحبة مبادرة تنظيفعقب الفيضانات الأخيرة، أنّ، وشملت فضاء الكورنيش وعددًا من المناطق الأخرى التي تضرّرت بفعلوأوضحت الحافي، خلال مداخلة في برنامج، أنّ الحملة عرفتمن المواطنين والمتطوّعين، إلى جانب، مؤكدة أنّه يتم، قصد متابعة مدى التحسّن والتدخّلات المنجزة.وأضافت أنّ عددًا من المواطنين الذين تعذّر عليهم الانخراط المباشر في أشغال التنظيف، ساهموا من خلال، في إطار دعم المجهود الجماعي.ودعت الحافي، في السياق ذاته، المواطنين إلى، خاصة عدم إلقاء الفضلات التي تتسبّب في، ممّا يؤدّي إلى تراكم الأمطار وارتفاع منسوبها.وفي الإطار نفسه، كانتقد أطلقت، يومي، دعوات موجّهة إلى المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني، للمشاركة فينُظّمت اليوم الأحد، لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة.وتأتي هذه الدعوات في أعقابباشرتها البلديات، بالتنسيق مع، إثر استقرار الوضع الجوي، وشملتالتي جرفتها السيول وتكدّست بالطرقات، وبالأودية، وبالمناطق المحاذية لمجاريها.كما أطلق عدد من المواطنين، منذلتنظيف الشوارع والشواطئ، خاصة بمحيط، والمناطق المطلة على البحر، إضافة إلىوالمناطق السياحية المجاورة، في مسعى لدعم مجهودات البلديات.ومن جهته، شرعفي تنفيذ برنامج ميداني لتنظيف، على أن يتواصل اليوم الأحد بمناطق أخرى، ليشمل يوم الاثنينوفي بلاغ صادر يوم أمس السبت، أعلنت الوكالة عنفي ولايات، بهدف معالجة الإشكاليات البيئية ورفع الفضلات المتراكمة نتيجة، والتي تسبّبت فيولفظهعلى شواطئ ولاية نابل.