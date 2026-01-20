فيديو طريف: تونسيون يتكيّفون مع سوء الأحوال الجوية للتسلية
بثّت إذاعة موزاييك مقاطع مصوّرة طريفة تُظهر تفاعل عدد من التونسيين وتكيّفهم بأساليب غير مألوفة مع السيول الفيضانية والتقلبات الجوية، وذلك في إطار التسلية.
وأظهرت المشاهد شابًا يقوم بالتزلّج فوق المياه وركوب الأمواج بعد جره بواسطة سيارة رباعية الدفع، فيما ظهر شخص آخر يتجوّل بزورق (كاياك) داخل الأزقة والأحياء التي غمرتها المياه، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المشاهد في سياق الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، والتي خلّفت سيولًا وفيضانات، وسط دعوات رسمية متواصلة إلى توخّي الحذر وتجنّب المجازفة حفاظًا على السلامة العامة.
