Babnet   Latest update 20:09 Tunis

وزيرة الأسرة: الوزارة تتجه للارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائية لبلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cf2a5b634d61.34141132_qgnmhpolkiejf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 20:09 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن جهود الوزارة تتجه للارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائية لبلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة، وفق بلاغ للوزارة.
    كما أبرزت الجابري حرص الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 والانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها.  وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح أشغال المنتدى الأول للأعمال ONE BUSINESS FORUM الذي نظمته المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
     كما أعلنت الجابري عن توجه الوزارة لإعداد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 مشيرة إلى أن برنامج "رائدات" ساهم إلى حد الآن في إحداث 12 ألف موطن شغل مباشر عبر تمويل 6000 مشروع نسائي

وأفادت بأن النساء يضطلعن بدور محوري في ريادة الأعمال لاسيما في مجال الطاقات المتجدّدة حيث يشكلن 30 بالمائة من المهندسين، فيما ارتفعت استثماراتهن في المجال الرقمي إلى 35 بالمائة خلال خمس سنوات الأخيرة. وتتضمن 40 بالمائة من الشركات الناشئة المحدثة منذ سنة 2020 امرأة واحدة على الأقل من بين مؤسسيها، بحسب الوزيرة.
    من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن تنظيم هذا المنتدى يمثل فرصة لربط الصلة بين رواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والممولين لفتح آفاق جديدة للتّعاون والاستثمار وتبادل التجارب والانفتاح على الفضاء الإقليمي وخاصة مع الجزائر وليبيا.
    وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنيّة والدولية والجمعيات والقطاع الخاص وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهليّة والناشئة.

    وتضمّن المنتدى جلسات حواريّة تمحورت حول "تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة: خيار وطني لخلق الثروة" و"آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030" و"المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين مختلف المؤسسات لتعزيز التشبيك وتبادل التجارب بين مختلف رواد ورائدات الأعمال المشاركين في المنتدى.
   
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322228

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
14°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>