وزيرة الأسرة: الوزارة تتجه للارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائية لبلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن جهود الوزارة تتجه للارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائية لبلوغ نسبة لا تقل عن 30 بالمائة، وفق بلاغ للوزارة.كما أبرزت الجابري حرص الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 والانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها. وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح أشغال المنتدى الأول للأعمال ONE BUSINESS FORUM الذي نظمته المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة.كما أعلنت الجابري عن توجه الوزارة لإعداد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 مشيرة إلى أن برنامج "رائدات" ساهم إلى حد الآن في إحداث 12 ألف موطن شغل مباشر عبر تمويل 6000 مشروع نسائيوأفادت بأن النساء يضطلعن بدور محوري في ريادة الأعمال لاسيما في مجال الطاقات المتجدّدة حيث يشكلن 30 بالمائة من المهندسين، فيما ارتفعت استثماراتهن في المجال الرقمي إلى 35 بالمائة خلال خمس سنوات الأخيرة. وتتضمن 40 بالمائة من الشركات الناشئة المحدثة منذ سنة 2020 امرأة واحدة على الأقل من بين مؤسسيها، بحسب الوزيرة.من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن تنظيم هذا المنتدى يمثل فرصة لربط الصلة بين رواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والممولين لفتح آفاق جديدة للتّعاون والاستثمار وتبادل التجارب والانفتاح على الفضاء الإقليمي وخاصة مع الجزائر وليبيا.وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنيّة والدولية والجمعيات والقطاع الخاص وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهليّة والناشئة.وتضمّن المنتدى جلسات حواريّة تمحورت حول "تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة: خيار وطني لخلق الثروة" و"آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030" و"المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين مختلف المؤسسات لتعزيز التشبيك وتبادل التجارب بين مختلف رواد ورائدات الأعمال المشاركين في المنتدى.