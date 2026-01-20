ارتفاع منسوب المياه وغلق طرقات بعدد من مناطق سليمان
شهدت، منذ يوم أمس الاثنين 19 جانفي، عدة مناطق من معتمدية سليمان بولاية نابل غلق عدد من الطرقات، وذلك على إثر تواصل نزول الغيث وارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تسربها إلى عدد من المنازل بالجهة.
كما تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بـوادي سلتان، مما تسبب في غرق عدد من السيارات على مستوى منطقة الظهاري، وسط توصيات بضرورة توخي الحذر، خاصة بعد إدراج المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية نابل ضمن درجة إنذار شديدة.
