ارتفاع منسوب المياه وغلق طرقات بعدد من مناطق سليمان‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f4139996799.29430485_mkegiofjpnqlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 09:45
      
شهدت، منذ يوم أمس الاثنين 19 جانفي، عدة مناطق من معتمدية سليمان بولاية نابل غلق عدد من الطرقات، وذلك على إثر تواصل نزول الغيث وارتفاع منسوب المياه، ما أدى إلى تسربها إلى عدد من المنازل بالجهة.

كما تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بـوادي سلتان، مما تسبب في غرق عدد من السيارات على مستوى منطقة الظهاري، وسط توصيات بضرورة توخي الحذر، خاصة بعد إدراج المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية نابل ضمن درجة إنذار شديدة.


