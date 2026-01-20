تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص لجلسة فيفري المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة المعادن وتصديرها للخارج لجلسة فيفري المقبل لانتظار مأل الصلح مع الادارة .

ويتعلق ملف القضبة بفساد مالي واداري .