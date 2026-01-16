الجامعة العامة للثقافة تطالب بالتراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696a248d93dcc9.76727913_lhmifopqejgnk.jpg width=100 align=left border=0>

دعت الجامعة العامة للثقافة إلى التراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، مطالبةً بضرورة التريّث، على الأقل، إلى حين تمكين الوزارة من فضاء وظيفي بديل يضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين والعاملين ويحفظ مكانة الوزارة ودورها الوطني.



وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن القطاع وكرامة العاملين فيه، وعن الحق في ثقافة وطنية حرّة وفاعلة، مطالبة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام الثقافي حول خلفيات القرار ومآلاته.







وشدّد البيان على أنّ أي قرار من هذا الحجم ينبغي أن يُبنى على مقاربة تشاركية تراعي مصلحة القطاع وكافة المنتسبين إليه، محذّرًا من أنّ من شأن مثل هذا القرار تعطيل العمل الإداري والثقافي والإضرار بحقوق المثقفين والأعوان والإطارات وبالمرفق الثقافي العمومي، معتبرًا أنّه يأتي كتتويج لمسار تهميش يعيشه القطاع.





وأوضحت الجامعة أنّ الثقافة ليست قطاعًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة، ولا يمكن التعامل معها بقرارات وحلول ارتجالية، مبرزةً أنّ مقر وزارة الشؤون الثقافية مكسب وطني ورمز من رموز السيادة، وأنّ المساس به أو إفراغه من محتواه الوظيفي دون رؤية واضحة يُشكّل تهديدًا مباشرًا للقطاع ولمكتسبات العاملين والمنتسبين له.



