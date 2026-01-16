Babnet   Latest update 12:57 Tunis

الجامعة العامة للثقافة تطالب بالتراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية

دعت الجامعة العامة للثقافة إلى التراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، مطالبةً بضرورة التريّث، على الأقل، إلى حين تمكين الوزارة من فضاء وظيفي بديل يضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين والعاملين ويحفظ مكانة الوزارة ودورها الوطني.

وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن القطاع وكرامة العاملين فيه، وعن الحق في ثقافة وطنية حرّة وفاعلة، مطالبة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام الثقافي حول خلفيات القرار ومآلاته.


وشدّد البيان على أنّ أي قرار من هذا الحجم ينبغي أن يُبنى على مقاربة تشاركية تراعي مصلحة القطاع وكافة المنتسبين إليه، محذّرًا من أنّ من شأن مثل هذا القرار تعطيل العمل الإداري والثقافي والإضرار بحقوق المثقفين والأعوان والإطارات وبالمرفق الثقافي العمومي، معتبرًا أنّه يأتي كتتويج لمسار تهميش يعيشه القطاع.


وأوضحت الجامعة أنّ الثقافة ليست قطاعًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة، ولا يمكن التعامل معها بقرارات وحلول ارتجالية، مبرزةً أنّ مقر وزارة الشؤون الثقافية مكسب وطني ورمز من رموز السيادة، وأنّ المساس به أو إفراغه من محتواه الوظيفي دون رؤية واضحة يُشكّل تهديدًا مباشرًا للقطاع ولمكتسبات العاملين والمنتسبين له.

كما نبّهت إلى ما قد ينجرّ عن ذلك من تشتيت للهياكل المركزية وإرباك للمتعاملين من مثقفين ومبدعين، إضافة إلى إشكاليات النقل، مؤكّدة في الوقت ذاته احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وأدوارها السيادية.
