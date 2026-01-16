4 سنوات سجنًا في حقّ شقيقة زوجة الرئيس السابق

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 15 جانفي 2026، بالسجن أربع سنوات في حقّ جليلة الطرابلسي، شقيقة ليلى بن علي.



ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تتعلّق بتهم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف، بعد استكمال أطوار التقاضي والنظر في الملف من قبل الدائرة المختصّة.





