زبير الجلاصي يفوز بالجائزة الكبرى للأفلام المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي في قمة دبي العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964bdeeef4d65.25820875_peonfkhjiqgml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026
      
فاز زبير الجلاصي، المخرج التونسي، بالجائزة الكبرى لفئة الأفلام المُولَّدة بالذّكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات قمة One Billion Followers Summit، التي احتضنتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أيام 9 و10 و11 جانفي 2026.

وبهذه المناسبة، تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بأصدق عبارات التهنئة والتشجيع لكامل فريق العمل، مؤكدة أن هذا التتويج يعكس جودة عالية على المستوى التقني وثراءً في المضمون، ويُجسّد قدرة الكفاءات التونسية على التميّز في مجال التكنولوجيات الحديثة والابتكار الرقمي.


وقد تم اختيار الفيلم ضمن قائمة العشرة أعمال النهائية من بين آلاف المشاركات القادمة من مختلف أنحاء العالم، ما يبرز قيمته الفنية والتقنية في مسابقة شديدة التنافسية.


يُذكر أن هذه المسابقة أُقيمت برعاية عملاق التكنولوجيا Google، وتُعدّ الأكبر من نوعها عالميًا في مجال الأفلام المُنتَجة كليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
