على غرار حادثة سيدي حسين: فتاتان تعتديان بالعنف الشديد على فتاة أمام المارة في توزر

تداولت، الجمعة 9 جانفي، صفحات على موقع فايسبوك مقطع فيديو يوثّق عملية اعتداء فظيعة جدّت بولاية توزر، تعرّضت خلالها فتاة لاعتداء جسدي من قبل فتاتين، في حين تولّت فتاة ثالثة مرافقة لهما تصوير الاعتداء.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من الاستهجان والغضب، خاصة في ظلّ عدم تدخّل المارّة لإيقاف الاعتداء، وسط دعوات موجّهة إلى النيابة العمومية للتدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّ المتورطات.


وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مماثلة جدّت منذ أشهر بمنطقة سيدي حسين، تعرّضت خلالها التلميذة رتاج إلى اعتداء عنيف من قبل أربع فتيات أمام المعهد، قبل أن تتمّ لاحقًا إيقاف المتورطات.


وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 كان قد قرّر، في تلك القضية، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الفتيات الأربع المتورطات في الاعتداء.
